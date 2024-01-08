В 2022 году средняя продолжительность жизни в Монголии достигла 71,3 года

CentralAsia (MNG) - Впервые средняя продолжительность жизни населения Монголии была рассчитана в 1992 году и в том году она составляла 62,77 года. С тех пор всего за 30 лет до 2022 года средняя продолжительность жизни в стране увеличилась на 8.53 года.

А также в 2015 году она составляла 69,9 года. А в 2022 году она стала 71,3 года, увеличившись на 1,4 года.

Согласно исследованию, за последние 30 лет средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась с 60,7 до 67,3 года, а средняя продолжительность жизни женщин увеличилась с 64,9 до 76,7 года.

По данным Национального статистического управления Монголии разница между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин по состоянию на 2022 год составляет 9,4 года, т.е. средняя продолжительность жизни мужчин составляет 67,3 года, а средняя продолжительность жизни женщин - 76,7 года.

источник: middleasiannews.com

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