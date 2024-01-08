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В декабре 2023 года Монголия импортировала максимальный объем нефти и нефтепродуктов из-за рубежа

CentralAsia (MNG) -  В декабре 2023 года Монголия импортировала максимальный объем нефти и нефтепродуктов из-за рубежа. Об этом в пятницу сообщило Управление по делам нефти и полезных ископаемых данной страны.

«За указанный период было импортировано 150 тыс. тонн автомобильного бензина из-за рубежа. Потребление топлива резко возрастает в связи с увеличением экспорта продукции горнодобывающей промышленности и экономическим ростом Монголии», — говорится в официальном сообщении.

За указанный период импорт дизельного топлива вырос на 36 проц. и бензина марки АИ-92 на 10%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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