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КПП Эрээнхото на китайско-монгольской границе в 2023 году обработал 3 294 грузовых поезда Китай-Европа
// Фото: Синьхуа

CentralAsia (MNG) -  По итогам 2023 года через КПП Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ прошло в общей сложности 3 294 грузовых поезда, курсировавших в рамках маршрутов международных грузоперевозок Китай-Европа, что на 30,8 проц. больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в местном контрольно-пропускном пункте в субботу.

Согласно статистике, в прошлом году через данный КПП прошло 4,08 млн тонн импортных и экспортных грузов, что на 34,5 проц. больше, чем годом ранее. Было обработано 375 тыс. стандартных контейнеров /TEU, двадцатифутовый эквивалент/ товаров, что на 39,4 проц. больше в годовом исчислении.

Эрээнхото является крупнейшим сухопутным КПП на границе Китая с Монголией, а также единственным пропускным пунктом в центральном коридоре маршрутов международных грузоперевозок Китай-Европа.

Через Эрээнхото Китай поставляет на мировой рынок около 1 000 наименований товаров, включая обувь, одежду, электромеханическую продукцию, автомобили и автозапчасти.

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