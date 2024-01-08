В Монголии ужесточили наказание за охоту на лосей

CentralAsia (MNG) - В Монголии ужесточили наказание за нарушения экологического законодательства и браконьерство на лосей, относящихся к исчезающим видам животных. Об этом сегодня сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные экологического подразделения полиции страны.

«Этот шаг станет серьезным рычагом в борьбе с браконьерами», — говорится в официальном сообщении.

Лось считается самым крупным животным в Монголии. Длина тела самца составляет от 2 до 3 метров, а его живой вес примерно 280-650 кг. Лоси в среднем живут от 8 до 15 лет и в основном обитают на территории монгольского аймака Хувсгул. Он хорошо плавает и может питаться водными растениями. Лоси населяют различные леса, заросли ивняков по берегам степных рек и озер. Их рога начинают расти с трехмесячного возраста, и к семи месяцам они становятся костными. Самка лося вынашивает потомство восемь месяцев, и в большинстве случаев рождается двойня. Лосенок становится на ножки через 10-15 минут после рождения. В основном лоси питаются древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, а также мхами, лишайниками и грибами. За сутки в летний период взрослый лось съедает около 35 кг корма, а в зимний — от 12 до 15 кг, за год — около 7 тонн.

Согласно недавно внесенным изменениям в Закон о животных и Уголовный кодекс Монголии, за нелегальную охоту на лося, занесенного в Красную книгу Монголии как редкое животное, будет наложен штраф до 40 млн тугриков /более 11,7 тыс. долларов США/ или лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения