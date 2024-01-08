Голос Америки: Полиция в Монголии провела рейд в отделе новостей, главный редактор арестована

Өнөрцэцэг Наран

CentralAsia (MNG) - Монгольская полиция в пятницу провела обыск в офисе местного новостного агентства в столице страны Улан-Баторе.

Рейд на новостной сайт «Zarig news website» произошел после того, как власти выдвинули более серьезные обвинения против его главного редактора Өнөрцэцэг Наран, которая находится под стражей с 4 декабря.

Первоначально власти арестовали г-жу Өнөрцэцэг по обвинению в распространении ложной информации и неуважении к суду. Ей было приказано держать под стражей один месяц, но в конце декабря суд продлил этот срок до двух месяцев.

С тех пор, как сообщил «Голосу Америки» ее адвокат, власти выдвинули к ней более серьезные обвинения, включая предположительно сговор с иностранными разведывательными организациями.

Өнөрцэцэг, которая отрицает предъявленные ей обвинения, грозит восемь лет тюремного заключения, сообщил адвокат Эрхэмбаяр Пуревдорж, представляющий интересы журналистки.

В разговоре с «Голосом Америки» около 22:30 по местному времени в пятницу Эрхэмбаяр сообщил, что рейд в офис СМИ продолжается.

«Нет необходимости совершать обыски в редакции», — сказал адвокат. «Эта акция показывает нам, что правоохранительные органы не соблюдают права человека».

Посольство Монголии в Вашингтоне не сразу ответило на электронное письмо «Голоса Америки» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Согласно местным сообщениям, первоначальные обвинения против Өнөрцэцэг, которые ее адвокат назвал незначительными, были связаны с публикацией в Facebook, в которой журналистка заявила, что затягивать судебное заседание пожилого человека бесчеловечно.

Международные и монгольские группы по защите свободы прессы призвали освободить Өнөрцэцэг.

В декабрьском заявлении Международная федерация журналистов заявила, что «призывает власти Монголии немедленно освободить Өнөрцэцэг, позволить журналистам в Монголии беспрепятственно выполнять свою работу и обеспечить соблюдение свободы прессы и свободы слова».

Г-жа Өнөрцэцэг известна в Монголии как журналистка, которая не боится привлекать чиновников к ответственности.

В то время как некоторые говорят, что у нее дерзкий стиль журналистики, другие хвалят ее исследовательскую работу, включая освещение компаний, которые не выполнили свои обязательства по кредитам Банку развития страны.

«Она занимается сбором государственного долга и спасла Монголию от невыплаты по внешним долговым облигациям», — рассказала «Голосу Америки» Халиун Баярцогт, независимая журналистка из Улан-Батора.

Пока адвокат Өнөрцэцэг ожидает подробностей пятничного рейда, он сообщил «Голосу Америки», что на данный момент приоритетом является освобождение Өнөрцэцэг из предварительного заключения.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения