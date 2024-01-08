Землетрясение в Японии: 161 погибший, 103 считаются пропавшими без вести

CentralAsia (CA) - Число погибших из-за землетрясений в районе полуострова Ното в префектуре Исикава в Японии выросло до 161 человек, 103 человека считаются пропавшими без вести, сообщает Kyodo.

1 января в Японии произошли несколько землетрясений. Магнитуда самого мощного составила 7,6. Число жертв превысило 100 впервые с 2016 года. Пострадали около 600 человек.

Из-за землетрясений, разрушивших дороги и мосты, более 2,3 тыс. человек оказались отрезаны от коммуникаций. В нескольких регионах прошло цунами: высота волн на побережье составляла 4,2 метра.