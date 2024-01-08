Премьер Израиля заявил о готовности любыми способами урегулировать конфликт с «Хезболлой»

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов урегулировать конфликт с ливанской «Хезболлой» политическими способами, но если они не помогут, то будут применены другие методы, передает The Times of Israel.

«Я предлагаю «Хезболле» усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы - ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем для её достижения. Если получится, то мы добьёмся это политически, а если нет, то будем действовать другими способами», - заявил Нетаньяху.

Перестрелки между Израилем и «Хезболлой» продолжаются с начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС. 6 января израильские ВВС атаковали базы «Хезболлы» на юге Ливана в ответ на обстрелы военной базы Израиля. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла допускал широкомасштабную войну с Израилем, если ситуация в секторе Газа не изменится.