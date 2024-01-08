Шарль Мишель досрочно покинет пост главы Евросовета

CentralAsia (CA) - Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года, пишет La Libre.

«Я возглавлю список [бельгийской партии «Реформаторское движение»] на европейских выборах», — сказал Мишель.

Таким образом, в случае избрания в парламент он покинет свой пост в Евросовете в июле, за несколько месяцев до окончания своего мандата.

Выборы депутатов Европарламента пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.

В случае избрания Мишель будет исполнять обязанности главы Европейского совета до принесения присяги в качестве парламентария 16 июля.

Глава Евросовета отметил, что его преемника должны назвать не позднее начала июля 2024 года. Если этого не произойдет, ЕС может возглавить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Мишель занимает свой пост с декабря 2019 года. Его предшественником был Дональд Туск.