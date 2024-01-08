экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Шарль Мишель досрочно покинет пост главы Евросовета

CentralAsia (CA) -  Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года, пишет La Libre.

«Я возглавлю список [бельгийской партии «Реформаторское движение»] на европейских выборах», — сказал Мишель.

Таким образом, в случае избрания в парламент он покинет свой пост в Евросовете в июле, за несколько месяцев до окончания своего мандата.

Выборы депутатов Европарламента пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.

В случае избрания Мишель будет исполнять обязанности главы Европейского совета до принесения присяги в качестве парламентария 16 июля.

Глава Евросовета отметил, что его преемника должны назвать не позднее начала июля 2024 года. Если этого не произойдет, ЕС может возглавить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Мишель занимает свой пост с декабря 2019 года. Его предшественником был Дональд Туск.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com