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Жительница Улан-Батора родила ребенка в такси

CentralAsia (MNG) -  Жительница столицы Монголии стала мамой прямо на заднем сиденье такси.

Всё произошло около 14:25 ч 7 декабря в самом центре города. Проезжая вблизи Төв Шуудан (Главпочтамт), одна из машин внезапно затормозила и, остановившись, образовала пробку.

Когда сотрудник ДПС Ганхуяг, дежуривший поблизости, отправился выяснить. что произошло и разрешить сложившуюся ситуацию, женщина, находившаяся в машине такси, ставшей причиной затора, родила ребенка. Сотруднику ДПС пришлось принимать срочные меры и вызывать скорую помощь.

В больнице полиции сообщили, что состояние новорожденного нормальное, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

источник: middleasiannews.com

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