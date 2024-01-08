Архангай аймак примет один из крупнейших зимних фестивалей на соломенном стадионе

CentralAsia (MNG) - Международный ледовый фестиваль «WINTERLAND ICE FESTIVAL 2024» пройдет 12-14 января на берегу реки Тамир. Мероприятие примечательно тем, что местом его проведения станет первый в Монголии «соломенный стадион». Организаторы рассчитывают привлечь определенное число туристов и надеются, что благодаря данному мероприятию внесут свою долю в увеличение туристического потока в Монголию.

Программа фестиваля весьма обширна и включает в себя соревнования по игре в кости на льду, мероприятия по популяризации парусных саней, конные скачки, монгольский керлинг, стрельбу из лука, в том числе и верхом на коне. Также гостей фестиваля ждут многочисленные веселые конкурсы, в том числе конкурс лучших зимних национальных костюмов, ледолазание, купание в проруби, выставка и конкурс по отбору чистокровных монгольских банхаров «Хангайн Хасар». а также выставка ледяных и снежных скульптур.

Желающие смогут приобрести сувениры и разнообразную продукцию на зимней ярмарке, которая тоже состоится в рамках «WINTERLAND ICE FESTIVAL 2024». Кроме того, гости фестиваля смогут прокатиться на лошадях и яках вдоль реки Тамир.

Также в рамках международного зимнего фестиваля состоится церемония открытия туристического проекта «100 000 туристов - 100 000 коз».

Организаторы фестиваля сообщили, что специально для этого мероприятия будут запущены дополнительные автобусы по маршруту Улаанбаатар-Архангай.

Билет на «WINTERLAND ICE FESTIVAL 2024» можно приобрести за 180 тысяч тугриков. В его стоимость входит бесплатный трансфер и двухдневный вход на вечеринку, в которой примут участие приглашенные зарубежные диджеи и артисты. Winterland DJ show afterparty состоится 12 и 13 января.

Билеты на фестиваль можно приобрести переходя по ссылке: Winterland Ice Festival 2024

источник: MAN

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