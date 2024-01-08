Чего лишился Нурсултан Назарбаев в 2023 году?

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - В Казахстане после январских протестов 2022 года бывшего президента регулярно чего-нибудь лишали — от званий до должностей. Orda.kz вспоминает, как прошёл 2023 год для Нурсултана Назарбаева.

В январе прошлого года парламент единогласно лишил Назарбаева статуса Елбасы. Сразу после этого в сенате заявили, что он больше не будет почётным сенатором Казахстана. А позже это звание в парламенте и вовсе упразднили.

В конце мая оскорбление бывшего президента перестало считаться преступлением. Раньше за такое правонарушение агрессивно настроенные казахстанцы могли получить три года лишения свободы. В Уголовном кодексе эти статьи проходили под номерами 373 и 374.

В июне глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что канцелярию и библиотеку Назарбаева закроют. И это при том, что на содержание первой из республиканского бюджета выделили 5,6 млрд тенге ($12,3 млн) сроком на три года (2023–2025 годы). Как выяснилось, на базе организаций просто учредили президентский центр.

Президентский центр

29 июня депутаты сената одобрили закон, лишающий экс-президента РК статуса главы попечительского совета названных в его честь учебных заведений — Назарбаев интеллектуальных школ и Назарбаев университета. Теперь эти полномочия принадлежат Касым-Жомарту Токаеву.

Отмечается, что частный «Назарбаев фонд» так и носит имя первого президента. Учредителем значится сам Нурсултан Назарбаев.

Ещё одним учебным заведением, которому сменили название, стал бывший Национальный университет обороны имени Первого Президента. В октябре его переименовали в Национальный университет обороны Республики Казахстан.

Не обошли вниманием и медали с надписью «Елбасы». В сентябре на портале «Открытые НПА» опубликовали законопроект о переименовании наград «Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» («За доблестное обеспечение безопасности Елбасы») и «Елбасы қорғаны» («Защитник Елбасы»).

Теперь отличившиеся казахстанцы получают медали «Абыройлы қызметі үшін» («За достойную службу») и «ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері» («Почётный сотрудник Службы госохраны РК»)

В октябре Сенат вернул в Мажилис законопроект по выплатам детям денег из Нацфонда. В частности, депутаты потребовали привести в соответствие нормы закона «О специальных государственных органах РК» в связи с исключением из Конституции закона о Елбасы. Таким образом, Нурсултана Назарбаева убрали из Совета по управлению Национальным фондом. Её называли чуть ли не последней государственной должностью экс-президента.

Ещё одним изменением 2023 года стало упразднение совета управления ФНБ «Самрук-Казына». С роспуском органа очередного высокого поста лишился и Нурсултан Назарбаев. Совет по управлению фондом — консультативно-совещательный орган, его членами выступали действующий премьер-министр Алихан Смаилов, помощник президента Асет Иргалиев, министр нацэкономики Алибек Куантыров, председатель правления фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и другие.

В конце года у спикера нижней палаты парламента Ерлана Кошанова уточнили, могут ли убрать имя экс-президента Нурсултана Назарбаева из авторства гимна.

«Вопрос не стоит на повестке дня на сегодня. Время покажет»,

83-летний Назарбаев 30 лет занимал пост руководителя республики. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Токаева как председателя Сената (верхней палаты парламента). В июне 2019 года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана.

Протесты в Казахстане (Январские события или Кровавый январь) начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. На территории республики ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, правительство отправили в отставку. Была проведена контртеррористическая операция. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

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