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В США состоялась 81-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Фильм «Оппенгеймер» получил главную награду

CentralAsia (CA) -  В Лос-Анджелесе состоялась 81-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

Картина «Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Ленту также отметили за лучшую режиссуру (Кристофер Нолана), лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме (Киллиан Мерфи) и роли второго плана (Роберт Дауни – младший).

Лучшим саундтреком признана музыка из картины «Оппенгеймер» - награду за нее получил шведский композитор Людвиг Горанссон.

В номинации «Кинематографическое и кассовое достижение» награда ушла картине «Барби», собравшей в прокате $1,4 млрд.

Победители «Золотого глобуса»:

  • Лучший фильм (мюзикл или комедия): «Бедные-несчастные»;
  • Лучший сценарий: «Анатомия падения» (Жюстин Трие, Артур Харари);
  • Лучший актер (мюзикл или комедия): Пол Джаматти («Оставленные»);
  • Лучшая актриса (мюзикл или комедия): Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);
  • Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
  • Лучший международный фильм: «Анатомия падения» (Жюстин Трие);
  • Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица»;
  • Лучший телесериал (драма): «Наследники»;
  • Лучший телесериал (мюзикл или комедия): «Медведь»;
  • Лучший телефильм, сериал или мини-сериал: «Грызня»;
  • Лучший актер в драматическом сериале: Киран Калкин («Наследники»);
  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук («Наследники»);
  • Лучший актер в мюзикле или комедии: Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Айо Эдебири («Медведь»);
  • Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале: Стивен Ян («Грызня»);
  • Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале: Али Вонг («Грызня»);
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале: Мэттью Макфэдиен («Наследники»);
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале: Элизабет Дебики («Корона»).

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Премия вручается по результатам голосования примерно 90 международных журналистов.

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