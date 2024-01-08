В США состоялась 81-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Фильм «Оппенгеймер» получил главную награду

CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе состоялась 81-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

Картина «Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Ленту также отметили за лучшую режиссуру (Кристофер Нолана), лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме (Киллиан Мерфи) и роли второго плана (Роберт Дауни – младший).

Лучшим саундтреком признана музыка из картины «Оппенгеймер» - награду за нее получил шведский композитор Людвиг Горанссон.

В номинации «Кинематографическое и кассовое достижение» награда ушла картине «Барби», собравшей в прокате $1,4 млрд.

Победители «Золотого глобуса»:

Лучший фильм (мюзикл или комедия): «Бедные-несчастные»;

Лучший сценарий: «Анатомия падения» (Жюстин Трие, Артур Харари);

Лучший актер (мюзикл или комедия): Пол Джаматти («Оставленные»);

Лучшая актриса (мюзикл или комедия): Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);

Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);

Лучший международный фильм: «Анатомия падения» (Жюстин Трие);

Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица»;

Лучший телесериал (драма): «Наследники»;

Лучший телесериал (мюзикл или комедия): «Медведь»;

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал: «Грызня»;

Лучший актер в драматическом сериале: Киран Калкин («Наследники»);

Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук («Наследники»);

Лучший актер в мюзикле или комедии: Джереми Аллен Уайт («Медведь»);

Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Айо Эдебири («Медведь»);

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале: Стивен Ян («Грызня»);

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале: Али Вонг («Грызня»);

Лучший актер второго плана в мини-сериале: Мэттью Макфэдиен («Наследники»);

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале: Элизабет Дебики («Корона»).

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Премия вручается по результатам голосования примерно 90 международных журналистов.