Декабрь в Узбекистане был на 1,5−2 градуса теплее нормы, ноябрь — самым тёплым, - синоптики

CentralAsia (UZ) - Ноябрь 2023 года был самым тёплым за все годы метеорологических наблюдений в Узбекистане, а в декабре зафиксированы редкие «температурные качели», сообщил в своём обзоре «Узгидромет».

Для зимних месяцев в Узбекистане перепады температуры — обычное явление, но в минувшем декабре они были непривычными, отметили в агентстве.

В начале декабря и середине третьей декады температура воздуха повышалась до +18…+23 градусов, по югу — до +24…+26.

При этом в период 12−14 декабря на территорию страны буквально обрушилась волна холода, пришедшего с районов Арктики. В ночные часы температура понижалась до −16…−21 градуса, по северу местами было до −22…−25. Морозная погода сохранялась и в дневные часы, температура воздуха была в пределах −7…−12 градусов, по северу — −15…−17.

Холод в меньшей степени задел Самаркандскую и частично — Кашкадарьинскую области, а также территорию Ферганской долины, где температура воздуха в ночные часы понижалась до −6…−11 градусов, днём — до 0…-4. Крайние южные районы Узбекистана холод практически не затронул.

Холодный антициклон, который вызвал столь резкое похолодание, быстро ушёл с территории Узбекистана. Сильные морозы продержались 2−3 дня, затем температура вернулась к нормальным для первого зимнего месяца значениям.

По большей части территории страны разница между самой высокой и самой низкой дневной температурой составила 30−35 градусов. В Ташкенте 4−6 декабря и 23−25 декабря дневная температура воздуха повышалась до +19…+22 градусов, а 12−13 декабря понижалась до −5…−8.

В истории метеорологических наблюдений в декабре отмечались и более низкие значения температуры. Абсолютные минимумы в этом месяце составляют −22… −27 градусов, местами — до −29…−32.

За последние 30 лет самые низкие значения температуры отмечались в декабре 2012 года, по большей части страны практически повсеместно они были более низкими, чем в декабре 2023 года.

Однако в Ташкенте 13 декабря 2023 года минимум декабрьской температуры — минус 15,9 градусов оказался самым низким за последнее тридцатилетие.

Несмотря на значительную волну холода во второй декаде, средняя месячная температура декабря оказалась на 1,5−2 градуса, по югу — на 2,5−3 градуса выше нормальных значений.

Декабрь 2023 года был также сухим. По большей части Узбекистана осадков выпало меньше половины месячной нормы. Лишь в отдельных предгорных и горных районах Ташкентской и Наманганской областей количество осадков было близко к месячной норме.

По равнинной территории осадки выпадали в виде дождя. 11−12 декабря дождь переходил в снег, и местами по стране образовался снежный покров высотой 1−5 см, по Ташкентской области — до 9−11 см. Переход дождя в снег наблюдался и в конце месяца, но снежный покров при этом не образовывался.

В горных районах высота снежного покрова на конец месяца составила от 30% до 75%, в отдельных горных районах Ташкентской области — до 100−110% от нормы.