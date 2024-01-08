Мигрантов в России обязали уведомлять МВД о своем трудоустройстве

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CentralAsia (CA) - С 7 января в России вступило в силу требование для иностранцев и лиц без гражданства (ЛБГ) предоставлять в территориальный орган МВД уведомление о своем трудоустройстве. Нововведение касается тех, кто будет получать патент на работу с указанной даты. Утвержденная форма уведомления размещена на сайте правовых актов.

В июле 2023 года власти РФ приняли поправки в закон о правовом положении иностранных граждан. В частности, статья 13.3 была дополнена требованием в течение двух месяцев после получения патента направить в МВД уведомление об осуществлении трудовой деятельности. К документу следует приложить копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание услуг. Если гражданско-правовой договор был заключен устно, то необходимо указать это в самом уведомлении.

Документ можно предоставить лично в орган МВД, выдавший патент, или послать обычной почтой с уведомлением о вручении, либо отправить в форме электронного документа через портал госуслуг.

В случае неисполнения этой обязанности выданный патент подлежит аннулированию.

Патент на работу в России должны получать ЛБГ или граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Азербайджана, а также жители Латвии и Эстонии, которые не являются гражданами этих стран. Документ выдается на срок от одного до двенадцати месяцев. Срок действия может неоднократно продлеваться на период от одного месяца – после оплаты трудовым мигрантом налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.

Размер фиксированного авансового платежа устанавливается с учетом трех пунктов: базовая ставка (1200 рублей), коэффициент-дефлятор (в 2024 году этот показатель равняется 2,4) и региональный коэффициент, который каждый субъект РФ ежегодно устанавливает самостоятельно.

В текущем году дороже всего патент обойдется в Якутии — 12 957 рублей, самый дешевый будет в Чечне — 2880 рублей. В Москве и Московской области размер платежа установлен на уровне 7500 рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 4400 рублей.