Монголия вновь присоединилась к глобальной платежной системе

CentralAsia (MNG) - Банк развития торговли стал первым банком, повторно подключившим Монголию к глобальной платежной системе в долларах США.

В июле прошлого года Монголия улучшила свой рейтинг, полностью выполнив 40 рекомендаций FATF. В результате были восстановлены международные расчеты. Ранее возникал ряд сложностей при их осуществлении.

Монголия стала первой страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пятой страной в мире, полностью выполнившей 40 рекомендаций FATF. В результате впервые в Монголии Банк торговли и развития начал сотрудничество с Bank of New York Mellon, ведущим коммерческим банком США, открыв счет «ностро».

«Ностро»-счет — это корреспондентский счет, который Банк открывает в другом банке-корреспонденте. Банк открывает «ностро»-счета в национальной и иностранных валютах.

Банк торговли и развития, как всемирно известный и признанный банк, успешно начал данное сотрудничество и смог воссоединить Монголию с глобальной платежной системой в долларах США. Банк стал первым и единственным коммерческим банком, сотрудничающим с США с тех пор, как Монголия вошла в серый список FATF.

Это стало важным шагом, продемонстрировавшим всему миру, что Монголия прилагает усилия по совершенствованию своей системы финансового регулирования и стремится соответствовать международным стандартам. Кроме того, это доказывает, что Монголия может следовать международным финансовым стандартам. Также это будет способствовать восстановлению доверия международных инвесторов и партнеров и станет стимулом для позитивного развития экономики. И, самое главное, теперь открываются большие перспективы для монгольских компаний и граждан, ведущих бизнес с Америкой.

источник: middleasiannews.com

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