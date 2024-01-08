В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Рахматулла Нуримбетов 8 января провел встречу с послом Кыргызстана Мусой Джаманбаевым.

Как сообщила пресс-служба МИД РУз, отмечена положительная динамика взаимодействия двух стран, основанного на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Обсуждены ход осуществления договоренностей, достигнутых по итогам встреч и переговоров на высшем уровне, вопросы реализации проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства.

Также состоялся обмен мнениями по продолжению и укреплению регионального диалога по вопросам взаимодействия на многосторонних площадках.