В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Кыргызстана
- Узбекистан, политика
- 19:03, 08 января 2024
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CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Рахматулла Нуримбетов 8 января провел встречу с послом Кыргызстана Мусой Джаманбаевым.
Как сообщила пресс-служба МИД РУз, отмечена положительная динамика взаимодействия двух стран, основанного на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Обсуждены ход осуществления договоренностей, достигнутых по итогам встреч и переговоров на высшем уровне, вопросы реализации проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства.
Также состоялся обмен мнениями по продолжению и укреплению регионального диалога по вопросам взаимодействия на многосторонних площадках.
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