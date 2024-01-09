Магазины повседневного спроса GS25 быстро растут в Монголии

CentralAsia (MNG) - В воскресенье GS25 заявила, что в последние годы укрепила свое присутствие в Монголии и Вьетнаме за счет агрессивного расширения своих торговых точек.

Сеть магазинов повседневного спроса GS Group вышла на рынки Вьетнама и Монголии в январе 2018 года и мае 2021 года соответственно в рамках своей стратегии расширения, говорится в сообщении компании.

Число точек сети GS25 во Вьетнаме выросло до 245 с 26 в 2018 году, а в Монголии — до 273 с 34 в 2021 году.

«Продажи в двух азиатских странах также подскочили, чему способствовали продукты K-food, такие как «ттокпокки», или жареные рисовые лепешки, и жареная курица, а также кофе и места для еды в магазинах GS25», — говорится в заявлении.

Общее количество зарубежных торговых точек в настоящее время составляет 518, что в 20 раз больше, чем в 2018 году, когда компания совершила свой международный выход.

GS Group стремится увеличить количество магазинов GS25 до 1000 в 2025 году и до 1500 в 2027 году на основе устойчивого спроса в азиатских странах.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения