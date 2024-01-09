В 2023 году полиция Монголии изъяла более 72 тыс. разовых доз синтетических наркотиков

CentralAsia (MNG) - Синтетическая наркомания – болезнь благополучных семей.

Синтетическая наркомания относительно новая и малоизученная болезнь. Согласно исследованию проекта Narkostop, синтетическая наркомания – проблема благополучных семей.

В 2023 году полиция Монголии задержала 298 подозреваемых, причастных к делу о незаконном обороте и потреблении наркотиков, и изъяла более 72 тыс. разовых доз наркотиков. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Главного полицейского управления страны.

За указанный период в Монголии было зарегистрировано в общей сложности 214 преступлений, связанных с нелегальным оборотом и потреблением наркотических и психотропных веществ, отмечается в официальном сообщении.

По словам специалистов, в последние годы в Монголии резко выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических и психотропных веществ. «Главными причинами резкого роста наркомании и наркопреступлений в Монголии являются отсутствие знаний о наркотиках, любопытство и попытка заработать легкие деньги», — добавили они.

Согласно новому законодательству Монголии, лицо, признанное виновным в торговле наркотиками, получит наказание со сроком лишения свободы от двух до восьми лет, что считается в мире относительно легким наказанием.

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