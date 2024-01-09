Монголия и Южная Корея будут сотрудничать в области сокращения выбросов парниковых газов

CentralAsia (MNG) - Исполнительный директор «Эко-промышленного парка Эмээлт» г-жа Мягмар Бямбасурэн и генеральный директор объединения «Smart energy platform» г-н Донг Хун Хён подписали меморандум о сотрудничестве в области сокращения выбросов парниковых газов в эко-промышленном парке.

В церемонии подписания документа приняли участие первый Заместитель мэра по вопросам экономики и инфраструктуры г-н Сайнзориг Пурэвжав, директор Центра политического анализа и исследований г-н Дагда Рэнцэндагва и представители объединения «Smart energy platform».

Объединение «Smart energy platform» является поставщиком международных проектов по сокращению выбросов на основе новых передовых и интеллектуальных технологий. В рамках меморандума объединение будет совместно реализовывать проекты по сокращению выбросов парниковых газов «Эко-промышленного парка Эмээлт».

Это сотрудничество поможет сократить выбросы углекислого газа и повысить конкурентоспособность на международном рынке, позволяя производить и экспортировать товары, соответствующие международным стандартам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения