Фильм монгольского режиссера получил награду на фестивале в Сан-Паулу

CentralAsia (MNG) - Полнометражный фильм молодого режиссера г-жы Золжаргал (Зоро) Пурэвдаш «Баавгай болохсон» - «If Only I Could Hibernate» получил приз жюри на 47-м Международном кинофестивале в Сан-Паулу. Это первая награда 2024 года для кинокоманды, которая в прошлом году с большим успехом дошла до Каннского кинофестиваля.

Всего в конкурсе участвовало 117 работ режиссеров со всего мира. Состав жюри возглавил известный сербский кинорежиссер, сценарист и актер Эмир Кустурица.

В этом году фильм «Баавгай болохсон», который привлекает внимание не только международной, но и монгольской аудитории, выйдет в прокат во Франции 10 января, в Швейцарии 11 января и в Монголии – 12 января.

Фильм рассказывает историю пятнадцатилетнего мальчика, живущего в юрточном районе Улан-Батора. Он обладает заметными способностями к наукам, включая физику и математику, и стремится получить хорошее образование, чтобы добиться успеха в жизни. В фильме затрагиваются многие проблемы, с которыми жители страны сталкиваются каждый день: загрязнение воздуха, алкоголизм, насилие в семье, жестокое обращение с детьми и т. д.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения