Между Улан-Батором и Улан-Удэ возобновится прямое авиасообщение

CentralAsia (MNG) - В расписании международного аэропорта «Байкал» Респулики Бурятия появился маршрут в столицу Монголии.

Об этом сообщил директор улан-удэнской воздушной гавани Дмитрий Гармаев в своем Telegram-канале.

«С 28 января авиакомпания «ИрАэро» возобновляет рейсы Улан-Удэ - Улан-Батор. Стоимость билетов - от 6,8 тысячи рублей», - написал Гармаев.

Регулярные прямые перелеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на самолете Bombardier CRJ-200. Время в пути составит 1 час 20 минут.

Ранее авиаперевозки по указанному маршруту выполняла монгольская авиакомпания Hunnu Air, однако с сентября 2023 года полеты были прекращены.

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