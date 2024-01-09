Спикер Великого Государственного Хурала обеспокоен ненадлежащим влиянием социальных сетей на выборы

CentralAsia (MNG) - На пленарном заседании Великого Государственного Хурала 4 января 2023 года Председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав по поводу инцидентов в других странах заявил, как созданные искусственным интеллектом дипфейковые видео могут повлиять на избирателей. Спикер поручил профильным организациям принять необходимые меры для предотвращения риска фейкового контента в ходе предстоящих парламентских выборов.

Также депутаты поинтересовались у чиновников возможными решениями и планами по предотвращению негативного влияния социальных сетей на избирательный процесс. Председатель Главного управлениея полиции Монголии (ГУП) Сухболд Төмөрбаатар заявил, что использование социальных сетей в Монголии является самым высоким среди азиатских стран.

«Полиция регулярно отслеживает фейковые адреса в социальных сетях. Численность отдела по борьбе с киберпреступностью НПА Монголии увеличена с 40 до 80 человек, сделано многое для повышения их знаний и навыков, а также обновления оборудования. Новые технологии появляются каждый день, оборудование необходимо постоянно обновлять, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом. Выявляемость киберпреступлений, таких как причинение финансового вреда другим лицам по поддельным адресам и распространение ложной информации, увеличилось в прошлом году на 50,3 процента», — заявил Сухболд.

Сухболд подчеркнул возможность мониторинга и профилактических мер в цифровом пространстве в рамках законов и отметил, что в сети Интернет могут быть установлены специальные устройства, юридически распознаваемые на международном уровне и в Монголии.

Он отметил, что хотя полиция и выявляет фейковые адреса, по действующему законодательству невозможно напрямую заблокировать или ограничить их деятельность. Поэтому список обнаруженных фейковых адресов передается в Комиссию по регулированию связи Монголии (КРС), а ответ на запрос, отправленный в головную организацию сети из КРС, может быть получен в течение 2-3 дней, а в некоторых случаях ответ отсутствует в течение 3 месяцев. Однако соответствующие решения позволят заблокировать или ограничить фейковый адрес в течение 1-3 часов. Сухболд подчеркнул важность создания правовой базы для эффективного решения проблемы внутри страны.

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