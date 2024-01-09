Министр Батцэцэг назначена руководителем команды на IV зимних юношеских Олимпийских играх

CentralAsia (MNG) - Двенадцать спортсменов будут представлять Монголию на IV зимних юношеских Олимпийских играх.

Рекордные 1900 лучших молодых спортсменов из 79 стран, прошедших квалификацию на IV зимние юношеские Олимпийские игры (ЮОИ), соберутся в корейской провинции Канвондо через 14 дней, чтобы побороться за 81 комплект медалей в 15 дисциплинах семи зимних видов спорта.

Согласно правилам предоставления олимпийских прав, утвержденным Международным олимпийским комитетом и Международной спортивной федерацией, Монголию будут представлять 12 квалифицированных спортсменов: шесть в биатлоне, четыре в лыжных гонках и двое в горных лыжах.

Знаменосцами сборной Монголии станут горнолыжник Манлайжав Мянгyйбаатар и биатлонист Нямсурэн Дэмуул. Решением Исполнительного совета Монгольского национального олимпийского комитета (MНОК) руководителем команды назначена г-жа министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

Исторически сложилось так, что по два спортсмена из Монголии участвовали в лыжных гонках и конькобежном спорте на зимних юношеских Олимпийских играх 2012 года в Инсбруке, Австрия, и в 2016 году в Лиллехаммере, Норвегия. Также шесть спортсменов соревновались в лыжных гонках и биатлоне на Олимпийских играх, проходивших в швейцарской Лозанне.

MНОК предоставил в общей сложности 447 миллионов тугриков на финансовую поддержку для подготовки спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх, и серии соревнований для квалификации на Олимпийские игры.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения