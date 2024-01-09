Число погибших при землетрясениях в Японии выросло до 180

CentralAsia (CA) - В Японии нашли еще 20 тел погибших при серии мощных землетрясений у полуострова Ното на побережье Японского моря. Таким образом, число жертв выросло до 180 человек. Об этом сообщило издание NHK со ссылкой на данные властей префектуры Исикава.

Число пострадавших увеличилось до 565 человек. Еще как минимум 120 человек числятся пропавшими. Были эвакуированы 28 тыс. жителей. Больше всего от землетрясений пострадала префектура Исикава, где были полностью или частично разрушены 1 370 домов. Местным жителям не хватает питьевой воды: они кипятят родниковую воду и воду из рек. Правительство Японии планирует выделить пострадавшим $32 млн помощи.

С 1 января в Японии произошло более 1 200 землетрясений. Магнитуда самого сильного землетрясения составила 7,6. Оно было самым мощным для этого региона с 1885 года, когда власти Японии начали вести статистику. По данным сейсмологов, афтершоки будут продолжаться еще около недели.