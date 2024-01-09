В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: Расследование завершили

CentralAsia (KZ) - Адвокат семьи погибшей в ресторане Астаны Салтанат Нукеновой Жанна Уразбахова сообщила о завершении расследования ее убийства. Подозреваемый по делу - ее супруг, экс-министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

«В настоящий момент нас ознакомили со всеми проведёнными по делу экспертизами. Но материалы уголовного дела в полном объёме мы ещё не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела. В настоящий момент из уважения к родным Салтанат мы не можем раскрывать подробности самого убийства», – сообщила Жанна Уразбахова.

Она напомнила, что по делу под арест взяли также брата Куандыка Бишимбаева. Ранее главный прокурор Астаны сообщал, что задержанный директор «Гастроцентра» является родственником подозреваемого.

«Исходя из практики брату подозреваемого должно быть предъявлено обвинение по статье 434 УК РК («Недонесение о преступлении»)», – считает адвокат.

После ознакомления сторон с материалами дела и заявления ходатайств защиты дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.

В начале ноября стало известно об убийстве Салтанат Нукеновой в ресторане BAU в Астане. По делу об убийстве арестован ее муж – бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев, а также его брат, возглавлявший заведение, где была убита Нукенова.

По информации полиции, в ЦОУ ДП Астаны поступило сообщение о ссоре между посетителями, в результате которой от телесных повреждений скончалась женщина.

Салтанат Нукенова — вторая жена Бишимбаева. Ей был 31 год. Эксперты не нашли на теле погибшей Нукеновой следов ножевых ранений. Обнаружены только гематомы мягких тканей тела, а также в области головы. Предположительно, сильный удар тупым предметом по голове и оказался смертельным.

Ранее полиция Астаны сообщала, что уголовное дело по факту убийства Нукеновой возбуждено по статье 99, часть 1 УК РК – «Убийство». Экс-министру грозило от 8 до 15 лет лишения свободы

Но теперь дело в отношении Бишимбаева расследуют по статье 99, часть 2, пункт 5 – «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

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