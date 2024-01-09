Взрыв произошёл в техасском отеле, пострадал 21 человек

CentralAsia (CA) - В результате взрыва газа в отеле Sandman в американском городе Форт-Уэрт в Техасе пострадал 21 человек, сообщает Reuters.

Предполагается, что причиной взрыва могла стать утечка газа. Представитель пожарной службы Форт-Уэрта Крейг Троячек проинформировал, что сотрудники службы экстренного реагирования спасли несколько человек, оказавшихся под завалами.

По словам Троячека, из 21 пострадавшего один человек находится в критическом состоянии, ещё четверо получили серьёзные, но не угрожающие жизни травмы. Остальные получили незначительные травмы.

«Постояльцы находились в 26 номерах. В это время в здании велись строительные работы, но пока неясно, связан ли с ними взрыв», – сказал Троячек.