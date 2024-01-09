Постоянный представитель ООН в Монголии дал имя Джонни верблюду, подаренному пастухом

CentralAsia (MNG) - Пастух Тувшин сомона Шарга аймака Гови-Алтай подарил Постоянному представителю ООН Эваристе Куасси Комланду верблюда.

Комланд был в восторге и назвал своего верблюда «Д жонни».

Эваристе Куасси-Комлан был назначен постоянным представителем ЮНИСЕФ в Монголии в ноябре 2021 года.

Эварист Куасси-Комлан — гражданин Того и эксперт с большим опытом работы по проблемам детей и проблемам во многих странах мира, и является экспертом с большим опытом работы в этой области, который уделил особое внимание координации между изменением климата и социальным сектором, а также расширению сотрудничества и партнерства.

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