В Южной Корее законодательно запретили есть собак

CentralAsia (CA) - Депутаты Национального собрания Республики Корея одобрили законопроект, запрещающий разведение и убой собак с целью употребления их мяса в пищу, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Как пишет The Korea Times, законопроект поддержали 208 депутатов, еще два парламентария воздержались. Теперь документ должен подписать президент.

Предполагается, что запрет на убой, разведение и продажу собачьего мяса для потребления человеком вступит в силу в 2027 году. Тем, кто выращивает собак на мясо, могут назначить до двух лет лишения свободы или штраф до 20 млн вон ($15 тыс.) Тем, кто разделывает собак на мясо, грозит лишение свободы на три года или штраф в размере до 30 млн вон ($22,8 тыс.)

До тех пор в стране будет действовать трехлетний льготный период, во время которого наказания не будут применяться, а люди и предприятия, работающие в этой индустрии, смогут получить поддержку со стороны государства, при условии предоставления местным властям плана поэтапного отказа от собачьего мяса.

По данным государственной статистики, в Южной Корее существует около 1150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибьюторов и около 1600 ресторанов, которые продают продукты, приготовленные из собачьего мяса.

Идея запрета собачьего мяса обсуждается в Южной Корее в течение последних нескольких лет. В декабре 2023 года аналитический центр Animal Welfare Awareness, Research and Education, базирующийся в Сеуле, провел опрос, в котором приняли участие две тысячи человек. Более 94% респондентов заявили, что не ели мясо собак в течение года, а еще около 93% заявили, что не намерены делать это в будущем. Кроме того, более 82% респондентов поддержали законодательный запрет на разведение и убой собак с целью употребления их мяса в пищу.