Взрыв на шахте в Казахстане, где погибли 46 горняков: Глава МЧС назвал имена виновных

CentralAsia (KZ) - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов назвал имена руководителей «АрселорМитталТемиртау», ответственных за инцидент со взрывом на шахте имени Костенко, сообщает Informburo.kz.

Шарипханов отметил, что правительственная комиссия определила 28 человек, которые несут ответственность за происшествие. Также в заключении установили стопроцентную вину работодателя.

«Это не рядовые сотрудники. Это инженерно-технический персонал, который несёт непосредственную ответственность. Мы определили 28 человек в результате проведения правительственной комиссии. Это ответственные должностные лица. В частности, это генеральный директор АМТ Владимир Яблонский, директор по персоналу АМТ Елена Винокурова, технический директор угольного департамента Андрей Белый, исполнительный директор угольного департамента АМТ Сергей Огай», – сказал министр на брифинге в правительстве.

Он отметил, что материалы передали в следственные органы, затем их направят в суд.

28 октября 2023 года на шахте имени Костенко АМТ после возгорания на аварийном участке произошёл взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека, 46 из них погибли.

8 декабря 2023 года стало известно, что правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО «Qazaqstan Investment Corporation» (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC. Новым инвестором компании стал бизнесмен, председатель совета директоров АО «Группа компаний Allur» Андрей Лаврентьев. АО «АрселорМиттал Темиртау» переименовали в Qarmet, компанию возглавил металлург Вадим Басин.

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