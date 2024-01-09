Гражданин Кыргызстана напал на девочку в Москве

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CentralAsia (CA) - Уроженец Кыргызстана напал на девочку в магазине на юго-востоке Москвы и начал ее душить, сообщается в Telegram-канале столичного главного управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 6 января в мясном магазине.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает, что 43-летний нападавший прибыл в Россию за две недели до инцидента.

«Мужчина, который две недели назад приехал в Россию, беспричинно схватил 6-летнюю девочку за шею и начал душить. Сейчас фигурант находится в психиатрической больнице, при этом не исключено, что он был под действием наркотиков», - сообщил источник издания.

По данным SHOT, девочке в больнице диагностировали ушиб затылка.

По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.