Вспышка кори в Казахстане стала крупнейшей за 10 лет. Растет число заболевших

CentralAsia (KZ) - С 2023 года в Казахстане наблюдается рост заболеваемости корью. Эта вспышка является самой крупной в стране за последние 10 лет, об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании в правительстве, передает Informburo.kz.

Рост заболеваемости остаётся в следующих областях: Абайская, Акмолинская, Атырауская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и в городах Астана и Алматы. Тенденция к стабилизации по кори наметилась в шести регионах – Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Жетысуской, Туркестанской областях, отметила министр.

Министр здравоохранения Ажар Гиният также отметила, что за последние 15 лет в республике зарегистрировали три вспышки кори и очередная волна заболеваемости приходится на 2023 год.

«На конец 2023 года в стране зарегистрировали 29 648 случаев кори, из них 80% приходится на детей до 14 лет, с 1 января 2024 года зарегистрировали 1674 случая кори», – рассказала министр.

В целях стабилизации ситуации по кори в 2023 году проводили плановую вакцинацию против этого заболевания, привили порядка 700 тысяч детей в возрасте одного года и шести лет. С учётом регистрации заболеваемости корью среди непривитых детей, в сентябре 2023 года были выделены средства из резерва правительства и закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори, краснухи и паротита.

«Порядка 80% больных – это дети до 14 лет. И большинство из них не получили необходимую прививку. Как известно, непривитые заболевшие имеют высокий риск тяжелых осложнений. И такие случаи уже есть. К сожалению, немалое число родителей умышленно отказываются прививать своих детей. Это может приводить к серьёзным последствиям. Поэтому единственный путь стабилизации ситуации с корью – это прививка», – сказал премьер Смаилов.

Сейчас в рамках дополнительной вакцинации привили более 930 тысяч человек, охватили 62%, ежедневно прививаются свыше 20 тысяч человек. Отмечают положительную динамику дополнительной иммунизации в большинстве регионов страны.

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