Гурбангулы Бердымухамедов строит себе шикарный мавзолей, - Тurkmen.news

CentralAsia (TM) - В городе Аркадаг Туркменистана полным ходом идет строительство мечети, рядом с которой возводится мавзолей для бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщил источник turkmen.news, близкий к Государственному комитету строительства, подряд на возведение обоих сооружений отдан компании, принадлежащей Какаджану Ташлиеву, — давнему другу бывшего президента.

По сообщению источника, мечеть обойдется государственному бюджету в более чем 400 млн долларов. Стоимость мавзолея не называется. Источник отмечает, что оба сооружения будут выглядеть «роскошно». Их украсят драгоценными камнями. Издание отмечает, что самая большая мечеть Туркменистана им. Сапармурата Туркменбаши стоила в четыре раза дешевле. Ее открыли в 2004 году, а два года спустя Туркменбаши умер. Его погребли в фамильном мавзолее.

Название фирмы-подрядчика источник не называет. Из документов, доступных редакции turkmen.news, известно, что Ташлиев является соучредителем нескольких фирм.

Город Аркадаг был построен в Ахалском велаяте с нуля в 2022-2023 годах.