Вокзал в столице Казахстана снова переименуют — из Нур-Султана в Астану

CentralAsia (KZ) - Две железнодорожные станции казахстанской столицы вернут свои прежние названия. Станция «Нур-Султан» на старом вокзале (по улице Гете) будет называться «Астана», а пункт назначения «Нұр-Сұлтан Нұрлы жол», соответственно, станет «Нұрлы жол», передает Astana TV.

Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте открытых НПА. Согласно документу, новые названия получат и ряд других станций. Например, поезда в Уральск, административный центр Западно-Казахстанской области, будут следовать до станции «Орал» (а не «Уральск», как сейчас). А в Мангистауской области вместо «Узеня» появится станция «Жаңаөзен».

Публичное обсуждение документа продлится до 22 января.

Республиканская ономастическая комиссия при правительстве дала положительное заключение на переименование этих станций в октябре прошлого года.

Вокзал казахстанской столицы, прежде носивший название «Астана-1», стал «Нур-Султаном» в апреле 2019 года, почти сразу после переименования столицы. После ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Касым-Жомарт Токаев, принявший полномочия главы государства, предложил увековечить имя первого президента в названии столицы. Соответствующий указ был подписан 23 марта.

Сразу же после переименования группы граждан выходили на несанкционированные акции против этого решения. После массовых беспорядков в январе 2022 года была создана петиция за обратное переименование города, набравшая более 229 тысяч подписей.

Чуть позже депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» Мажилиса (нижней палаты парламента) предложили вернуть столице страны прежнее название, руководствуясь «исторической справедливостью», и президент Касым-Жомарт Токаев данное предложение поддержал. Столица Казахстана вновь стала Астаной осенью 2022 года.

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