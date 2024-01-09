Новым премьером Франции стал Габриэль Атталь. Он первый открытый гей на посту главы правительства страны

Габриэль Атталь

CentralAsia (CA) - На пост премьер-министра Франции назначен 34-летний министр образования Габриэль Атталь, сообщает телеканал BFMTV.

Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции и первым открытым геем на посту главы правительства страны. В ближайшее время он должен представить президенту Эмманюэлю Макрону предложения по формированию нового состава правительства.

Вчера, 8 января, премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила об отставке, Макрон ее принял. Борн руководила кабинетом министров год и семь месяцев. За это время она 23 раза прибегла к конституционной поправке 49.3, позволяющей проводить через парламент непроходные законы — в частности, вызвавшую протесты пенсионную реформу.

Атталь вступил в партию Макрона «Возрождение» сразу после её создания в 2016 году. Позже он получил должность пресс-секретаря партии, а затем и первую работу в правительстве.