В Казахстане образовали новый город

CentralAsia (KZ) - Село Жетыген в Алматинской области Казахстана стало городом областного значения. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«В соответствии со статьёй 9 закона «Об административно-территориальном устройстве РК» постановляю реорганизовать Илийский район Алматинской области путём выделения из него села Жетыген. Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау», – говорится в сообщении.

Правительству Казахстана принять необходимые меры по реализации пунктов этого указа. Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Населённый пункт находится примерно в 47 км к северу от центра Алматы. По данным переписи 2009 года, в селе проживало 15 тысяч человек.

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