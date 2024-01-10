Доходы от горнодобывающей промышленности увеличились, а прибыль платежного баланса Монголии достигла почти $1 млрд

CentralAsia (MNG) - С января по декабрь 2023 года счет операций с капиталом Монголии показал прибыль в размере 116,14 миллиона долларов США.

По информации из Банка Монголии платежный баланс на конец ноября 2023 года составил с прибылью 963,5 млн долларов США. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. По состоянию на конец ноября 2022 года дефицит платежного баланса составлял 1,19 млрд долларов США.

В 2023 году за счет увеличения внешнеторгового оборота и резкого увеличения экспорта основного сырья текущий счет прибавил 481 млн. долларов США. Например, прибыль по счету товаров составила 4 млрд долларов США, а убыток по счету услуг снизился до 2,37 млрд долларов США благодаря увеличения количества иностранных туристов. Это связано с тратами 745 миллионов долларов США за транспортные услуги, 634 миллионов долларов США по счету поездок и 990 миллионов долларов США за другие услуг.

Прибыль по счету операций с капиталом составила 116,14 миллиона долларов США, что явило небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - примерно на 16 процентов.

В 2023 году Правительство Монголии и Банк развития произвели выплаты по облигациям. В результате по данным Банка Монголии, по финансовому счету произошел отток в размере 620,31 млн долларов США.

В период с января по ноябрь 2023 года предприятия с иностранным капиталом, работающие в Монголии, осуществили прямые инвестиции на сумму 1,29 миллиарда долларов США. В Банке Монголии отметили, что большая часть этой суммы приходится на инвестиции в проект «Оюу-Толгой».

источник: middleasiannews.com

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