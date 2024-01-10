Citigroup: Инфляция в Монголии может достичь целевого уровня ЦБ в первом квартале 2024 года

CentralAsia (MNG) - «У Монголии есть окно для реформ до 2026 года за счет управления своим внешним долгом». Citigroup в своем новом отчете заявила, что инфляция в Монголии может достичь целевого уровня в первом квартале 2024 года.

Компания также полагает, что Банк Монголии может снизить учетную ставку на 0,5 процентного пункта. Однако из-за увеличения традиционных расходов перед выборами, заработной платы и расходов на инфраструктуру инфляция вырастет во второй половине года, а процентная ставка может снова достичь 13 процентов.

В отчете отмечается, что Монголия хорошо справилась с внешним долгом в 2023 году и смогла создать окно для политических реформ со второй половины 2024 года по первый квартал 2026 года. Ожидается, что макроэкономические показатели повлияют на рост потенциала страны в результате развития инфраструктуры. Валютные резервы продолжат расти и достигнут 5,8 миллиарда долларов США. Авансирование выплаты 2middleasiann10 миллионов долларов США по своп-соглашению с Центральным банком Китая в отчете квалифицируется как необходимый шаг.

источник: middleasiannews.com

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