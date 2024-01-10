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Аномальный холод охватит большую часть территории Монголии

CentralAsia (MNG) -  Аномальный холод охватит большую часть территории Монголии. Об этом во вторник сообщил Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды страны.

По данным метеорологов, с 13 января столбик термометра в некоторых местах опустится до 38 градусов ниже нуля.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии призвало водителей быть внимательными на сельских дорогах из-за сильных метелей и нулевой видимости, а кочевников-скотоводов — принять дополнительные меры предосторожности на пастбищах.

Как правило, зимы в Монголии продолжительные и суровые. Температура воздуха может варьироваться от 25 до 45 градусов ниже нуля.

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