Аномальный холод охватит большую часть территории Монголии
CentralAsia (MNG) - Аномальный холод охватит большую часть территории Монголии. Об этом во вторник сообщил Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды страны.
По данным метеорологов, с 13 января столбик термометра в некоторых местах опустится до 38 градусов ниже нуля.
Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии призвало водителей быть внимательными на сельских дорогах из-за сильных метелей и нулевой видимости, а кочевников-скотоводов — принять дополнительные меры предосторожности на пастбищах.
Как правило, зимы в Монголии продолжительные и суровые. Температура воздуха может варьироваться от 25 до 45 градусов ниже нуля.
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