Число получивших поддержку Москвы экспортеров выросло почти на 40% за год

CentralAsia (MNG) - Количество получивших поддержку Москвы экспортеров за год увеличилось почти на 40%, продукция городских брендов поставляется в Аргентину, Индонезию, Монголию и десятки других государств. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Более 7,4 тыс. столичных компаний в 2023 году воспользовались поддержкой Московского экспортного центра (МЭЦ) при выходе на новые рынки. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 38%», — говорится в официальном сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в прошлом году представители малого и среднего предпринимательства при поддержке Москвы заключили внешнеторговые контракты на общую сумму 9,9 млрд рублей. Сегодня продукция городских брендов поставляется по всему миру, в том числе в Аргентину, Индонезию, Монголию, Бахрейн, Сербию, Перу, Кению, Таиланд и десятки других государств.

Как уточняется в материале, найти зарубежных партнеров экспортерам помогают такие инструменты, как размещение товаров на международных маркетплейсах и в ретейле, участие в деловых мероприятиях, а также прохождение курсов и акселераторов.

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