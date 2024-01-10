Батцэцэг приняла посла Германии в Монголии

// МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - 9 декабря министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла посла Федеративной Республики Германия в Монголии Хельмута Рудольфа Кулитца. Об этом сообщает МИД Монголии.

Министр г-жа Батцэцэг выразила удовлетворение интенсивным развитием отношений и сотрудничества между Монголией и Германией в рамках Всеобъемлющего партнерства и отметила результаты многочисленных важных визитов и встреч между двумя странами за последние годы.

Министр также подчеркнула, что 50-летие дипломатических отношений между двумя странами, которое происходит в этом году, будет отмечаться с большим размахом, и подчеркнула важность проведения взаимных визитов на высоком уровне и повышения уровня отношений.

Посол Гельмут Рудольф Кулитц выразил приверженность улучшению отношений между двумя странами в исторический юбилейный год дипломатических отношений и подчеркнул, что многие важные задачи и меры планируется реализовать совместно.

Посол Кулитц вручил верительные грамоты президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа в августе прошлого года. Он опытный дипломат, с 1992 года работал в дипломатических миссиях Германии в Египте, Болгарии, Австрии, Конго и Нигере, а также послом в Чаде и Афганистане.

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