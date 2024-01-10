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В Эквадоре вооруженные люди захватили телеканал во время прямого эфира. Президент объявил о «внутреннем вооруженном конфликте» в стране

CentralAsia (CA) -  Студию эквадорского телеканала TC Televisión в городе Гуаякиль захватили вооруженные люди во время прямого эфира, передает Reuters.

На видео, опубликованном в соцсетях, люди в балаклавах приставляют к головам сотрудников телеканала оружие, заставляя их лечь, и показывают на камеру гранаты. В студии, как пишет Reuters, были слышны выстрелы и крики. Некоторые, как отмечает телеканал Sky News, жестикулировали в камеру, кто-то кричал: «Нет полиции». После этого трансляция прервалась.

Газета El Universo уточняет, что вооруженные люди проникли в студию телеканала днем, перед эфиром, который должен был начаться в 15 часов по местному времени. Свидетели рассказали, что видели не менее 10 человек.

Полиция Эквадора сообщила, что несколько человек, захвативших студию телеканала, уже задержаны. Прибыв на место, полицейские также эвакуировали часть людей.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в ответ на захват телеканала, как пишет El Universo, объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» и выпустил указ, которым объявил 22 организованных преступных группировки террористическими организациями.

В Гуаякиле начались беспорядки. По информации правоохранителей, по меньшей мере восемь человек погибли и еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Нападение на телеканал, как пишет Reuters, последовало за похищением по меньшей мере семи полицейских и серией взрывов в разных городах. Они, в свою очередь, произошли после того, как Нобоа объявил в стране 60-дневное чрезвычайное положение из-за побега из тюрьмы лидера крупнейшей банды «Лос Чонерос» Адольфо Масиаса по кличке Фито и захвата заложников в нескольких исправительных учреждениях.

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