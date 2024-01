В Эквадоре вооруженные люди захватили телеканал во время прямого эфира. Президент объявил о «внутреннем вооруженном конфликте» в стране

CentralAsia (CA) - Студию эквадорского телеканала TC Televisión в городе Гуаякиль захватили вооруженные люди во время прямого эфира, передает Reuters.

Crazy scenes in #Ecuador, where gunmen stormed state-owned @tctelevision & took the entire staff hostage.



Criminal groups have launched a nationwide campaign of attacks after gang leader Adolfo Macías escaped from prison, triggering a state of emergency.pic.twitter.com/wMdY5A9Lks