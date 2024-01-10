В Казахстане образовали новый город

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании города Алатау, сообщает пресс-служба Акорды. Новый населенный пункт областного значения появится на месте села Жетыген в Алматинской области.

Жетыген находится примерно в 50 км к северу от Алматы. В настоящее время в селе проживает около 25 тыс. человек. Вопрос строительства нового города на его месте обсуждался на совещании в правительстве в ноябре 2023 года.

Согласно концепции, Алатау будет состоять из четырех тематических районов: делового и финансового центра, образовательного и медицинского хаба, инновационно-индустриальной и торгово-логистической зоны, туристического кластера. В каждой из ключевых зон будут созданы жилые районы. По оценкам властей, в городе будет проживать около 2 млн человек.

По плану, Алатау должен стать международным бизнес-хабом. За его основу решено взять опыт создания таких городов, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и др. Развитие Алатау, как подчеркивалось на совещании, позволит нарастить уровень торговли и инвестиционного взаимодействия с Китаем и странами Центральной Азии, запустить ряд новых производственных и коммерческих проектов, внедрить передовой опыт в различных сферах и отраслях. С этой целью будут предусмотрены условия и стимулы для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это в том числе касается налоговых и таможенных преференций.

На территории города будет также рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА.

По данным местных СМИ, казахстанские власти разрабатывали проект нового города-спутника Алматы не одно десятилетие, рассчитывая, что он решит проблему перенаселенности мегаполиса, а также снизит стоимость жилья. Генплан несколько раз пересматривали и вносили в него изменения. О начале строительства также объявляли несколько раз, однако проект так и не был начат.

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