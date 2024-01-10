Внешнеторговый оборот Монголии увеличился на 15 процентов

CentralAsia (MNG) - По состоянию на декабрь 2023 года общий внешнеторговый оборот Монголии увеличился на 15 процентов (или 3194,0 млн долларов США) по сравнению с предыдущим годом, достигнув 24 437,0 млн долларов США.

Внешнеторговый баланс сложился с профицитом: экспорт превысил импорт на 5932,0 млн долларов США.

В 2023 году товарооборот через временные порты составил 395,3 млн долларов США, что составляет 1,6 процента от общего товарооборота, 2 процента экспорта и 0,5 процента импорта.

Всего экспортировано товаров и сырья на сумму 15 миллионов 184,5 миллиона долларов США, что на 21,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. 98,8 процентов экспортных товаров были проданы за иностранную валюту. По сравнению с 2022 годом он увеличился на USD 2533,1 млн или на 20,3 процента.

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