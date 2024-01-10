Внутренний вооруженный конфликт в Эквадоре: Число погибших увеличилось до десяти

CentralAsia (CA) - Число погибших в ходе беспорядков в Эквадоре выросло до десяти, сообщает Daily Sun со ссылкой на полицию страны.

Ранее сообщалось о восьми жертвах в городе Гуаякиль. В ведомстве уточнили, что двое других погибших — полицейские.

«С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», — сказано в сообщении.

В Эквадоре с 8 января активизировались преступные группировки. В нескольких тюрьмах произошли бунты, оттуда сбежали главари крупнейших в стране преступных банд — «Лос Чонерос» и «Лос Лобос». Полиция сообщала о попытках поджогов разных объектов и случаях нападений на полицейских, в том числе с использованием взрывчатки. В Гуаякиле вооруженные люди ворвались в здание телеканала TC Televisión и взяли в заложники журналистов.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа на фоне усиления преступной активности ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта и объявил ЧС на 60 дней. Он поручил военным нейтрализовать членов преступных группировок, которые своим указом признал террористическими. Национальная ассамблея (парламент) Эквадора пообещала военным и полицейским амнистию в случае превышения ими должностных полномочий во время операции по нейтрализации членов банд.