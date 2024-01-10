Монгольская компания MIAT будет осуществлять ТО C-check самолетов «Korean Air»

CentralAsia (MNG) - Техническое обслуживание воздушных судов — работы, выполняемые на стадии эксплуатации воздушных судов (ВС) и направленные на поддержание их лётной годности и готовности к полёту. Техническое обслуживание авиации является одним из факторов безопасности полётов.

Отдел технического обслуживания воздушных судов национальной авиакомпании MIAT выполнит работы по техническому обслуживанию типа C-check или тяжелого режима на самолетах типа B737-900 национальной авиакомпании Южной Кореи «Korean Air».

Существуют следующие виды (формы) ТО: transit check, daily check, weekly check, A-check, B-check, C-check и D-check.

C-check (си-чек) — эта форма технического обслуживания является более сложной, чем предыдущие, и выполняется каждые 15—24 месяцев или 7 500 часов налёта. Подразделяется на С1, С2, С4, С6 и С8. Для выполнения этой проверки требуется вывести самолёт из эксплуатации на какое-то время (порядка двух недель), а также требуется много пространства — как правило, в большом ангаре аэропорта. Сроки проведения этой проверки зависят от многих факторов, в частности от типа самолёта.

Ранее национальная авиакомпания MIAT имела опыт технического обслуживания тяжелых и легких воздушных судов южнокорейских компаний «Eastar Jet» и «T’way Air». Однако это первый случай, когда «Korean Air» получает технические обслуживание от монгольских специалистов.

источник: middleasiannews.com

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