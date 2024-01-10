Монголия скоро откроет свое посольство в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - 9 января министр иностранных дел Монголии г-жа Батцэцэг Батмөнх представила Председателю Парламента Монголии г-ну Занданшатару Гомбожаву проект постановления Великого Государственного Хурала об открытии и работе Посольства Монголии в столице Республики Узбекистан Ташкенте.

«Узбекистан с населением более 35 миллионов человек, считающийся крупнейшим рынком в Центральноазиатском регионе, является лидером по развитию сельского хозяйства и легкой промышленности, поэтому нам следует сотрудничать в увеличении и диверсификации поставок продуктов здорового питания, которые отвечают цели обеспечения продовольственной безопасности Монголии. Это также страна, которая имеет широкие возможности для продвижения продукции наших национальных производителей в регионе, расширения экономических связей и увеличения товарооборота, сотрудничества в экспорте мяса и мясопродуктов», — говорится в заявлении министерства. «По сравнению со странами Центральной Азии, входившими в состав бывшего Советского Союза, Узбекистан не граничит с двумя нашими соседями, не является членом ОДКБ или Евразийского экономического союза и предпочитает проводить независимую внешнюю политику».

Двусторонний товарооборот в последние годы постепенно увеличивался и в 2022 году достиг 10,4 миллиона долларов США. Торгово-промышленные палаты двух стран совместно организовали в 2022 году деловую встречу Монголии и Узбекистана в Ташкенте.

В целях обеспечения продовольственной безопасности Монголии и увеличения количества стран-поставщиков межправительственные соглашения и меморандумы направлены на расширение двусторонних отношений и создание правовой основы сотрудничества, учитывая, что желательно более тесно сотрудничать с политически нейтральной и влиятельной страной в регионе, в связи с чем г-жа министр сообщила, что планируется заключение межправительственных соглашений и меморандумов, направленных на создание правовой основы сотрудничества.

Планируется, что в посольстве будут работать 3 штатных сотрудника, а соответствующие расходы включены в бюджет 2024 года страны.

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