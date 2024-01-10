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32-градусные морозы ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  По всему Казахстану 11-13 января ожидается неустойчивая погода из-за быстрой смены барических образований, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в северных регионах снежная, ветреная погода сменится прояснениями с кратковременными морозами, а в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег. Также прогнозируется гололед. На западе страны 11 и 13 января, на севере 11-12 января ночью до 20-32 мороза.

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