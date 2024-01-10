Племянник Назарбаева Сатыбалды вернул Казахстану $1,4 млрд незаконно выведенных активов

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - В Антикоррупционной службе Казахстана сообщили, что осужденный бизнесмен Кайрат Сатыбалды вернул в доход государства 650 млрд тенге ($1,4 млрд), передает Tengrinews.kz

Официальный представитель ведомства Арман Тлеуканов сообщил, что в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по статье 218, части 3 по факту отмывания доходов преступного происхождения.

«На преступно добытые средства и прибыль от противоправных денег Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, он получал деньги в банках на территории Казахстана и за границей, это дело находится сейчас уже в суде.

Есть еще один эпизод по факту уклонения от налогов, в этом отношении досудебное расследование продолжается. Мы доведем информацию до общественности, как только поступит новая информация», - сказал Тлеуканов на брифинге.

Тлеуканов уточнил, что на сегодняшний день общая сумма возвращенных средств составляет 912 млрд тенге ($2 млрд) в доход государства.

Кайрат Сатыбалды является племянником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В марте 2022 года его задержали по подозрению в хищениях средств оператора связи «Казахтелеком» и злоупотреблении полномочиями. Orda.kz сообщила, что племянник Назарбаева был учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более 24% акций «Казахтелекома».

В сентябре того же года Сатыбалдыулы признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств двух компаний. Ему назначили шесть лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Он признал вину и возместил ущерб компаниям ЦТС и «Казахтелеком», что стало смягчающим обстоятельством.

В декабре 2023 года Сатыбалды подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ему и мотивировал отказ тем, что «поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды».

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