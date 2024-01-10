В Туркменистане задержали сообщника вора в законе Узбекистана «Бахти Ташкентского», - СМИ

Бахтиёр Кудратуллаев

CentralAsia (TM) - В Узбекистане проводятся массовые рейды по задержанию членов преступных группировок. В числе прочих были арестованы члены банды вора в законе Бахтиёра Кудратуллаева, известного как «Бахти Ташкентский».

О задержании 52-летнего Бахтиёра Кудратуллаева и еще двух человек — Дилшода Шарипова и Анвара Мирзаханова пресс-служба ГУВД Ташкента сообщила 3 декабря.

25 декабря стало известно о задержании сына Кудратуллаева и еще нескольких членов группировки, среди которых была Наргиза Джуманиязова.

Как рассказал источник «Хроники Туркменистана», после начала задержаний спецслужбы Узбекистана передали туркменским коллегам оперативные данные о том, что одному из членов банды удалось сбежать, незаконно перейдя границу с Туркменистаном 7 декабря.

МНБ Туркменистана была передана информация о предполагаемом месте нахождения подозреваемого – в доме у Бибиджан Джуманиязовой — сестры Наргизы Джуманиязовой.

В результате обыска 9 декабря мужчину задержали, а на следующий день передали спецслужбам Узбекистана на пограничном переходе «Шават».

Кроме члена преступной группировки в доме Бибиджан обнаружили 12 ящиков с лекарствами, произведенными в Узбекистане. Выяснилось, что женщина занималась контрабандой медикаментов. Против нее возбуждено уголовное дело.