В Эквадоре преступные группировки устроили мятеж против власти: В города ввели армию

CentralAsia (CA) - В Эквадоре преступные группировки устроили мятеж против власти, идут беспорядки, сообщают СМИ.

Беспорядки в стране начались 8 января на фоне побега главарей крупнейших в стране преступных банд — Хосе Адольфо Вильямар, известного как Фито, лидера самой крупной банды Эквадора «Лос-Чонерос». Он совершил побег из колонии в Гуаякиле, тогда как Фабрисио Колон Пико, руководитель второй по величине банды «Лос-Лобос», сбежал из тюрьмы в Чимборасо.

В тюрьмах вспыхнули бунты.

В среду, 10 января, ситуация обострилась. Ночью стало известно, что вооруженные люди в масках ворвались в здание местной телекомпании TC Televisión в крупнейшем городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли ведущих в заложники.

Нападавших задержали, но начались погромы на улицах. Вооруженные люди захватывают здания, обстреливают автомобили, держат в заложниках полицию.

По последним данным полиции, погибли не менее 13 человек, задержали 70 человек.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать Вооруженные силы в восстановлении контроля и ввел в города армию. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.

Соседняя Перу укрепляет границу с Эквадором, к которой уже хлынули беженцы. Власти опасаются, что в страну проникнут бандиты. Аргентина заявила, что готова направить в Эквадор спецназ для подавления мятежа и что происходящее — это «проблема всего континента».